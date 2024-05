„Klavier extra“ Kempener Pianist begeistert mit Musik von Chopin

Für den Abend in Kempen, dessen Programm die Rekonstruktion des letzten öffentlichen Konzertes Chopins (1848 in Edinburgh/Schottland) war, hatte Koch einen historischen Flügel mitgebracht. Erbaut wurde dieser in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Ignaz Pleyel (1757-1831), einem aus Österreich stammenden, später in Paris wirkenden Komponisten, Musikverleger und Klavierbauer, der in seinen jungen Jahren Schüler Joseph Haydns war.