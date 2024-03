Klimaschutz in Kempen Photovoltaik kommt auf städtische Gebäude

In diesem Jahr werden drei städtische Gebäude in Kempen mit Photovoltaik (PV)-Anlagen bestückt. Im vorigen Jahr hatte die Stadtverwaltung dafür entsprechende Förderanträge beim Land NRW gestellt und mittlerweile bewilligt bekommen. Wie der städtische Umweltreferent Michael Lomanns in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Klimaausschusses des Stadtrates mitteilte, förderte das Land 75 Prozent der Investitionskosten. Im konkreten Fall erhält die Stadt Kempen etwa 236.000 Euro an Zuschüssen.