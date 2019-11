Kempen : Pflegschaft jetzt mit Jörn Willmund

Kempen Er löste die bisherige Amtsinhaberin Ute Gremmel-Geuchen ab.

Im Januar 2017 wurde die Stadtschulpflegschaft Kempen gegründet. Das Gremium setzt sich aus den Schulpflegschaftsvorsitzenden und deren Stellvertretern sämtlicher Kempener Schulen, der fünf Grund- und der drei weiterführenden Schulen zusammen. Die gewählten Elternvertreter stehen in engem Austausch mit Politik und Verwaltung.

Im Schulausschuss ist ein Elternteil der Stadtschulpflegschaft mit beratender Stimme vertreten. Regelmäßig nutzen die übrigen Mitglieder die Möglichkeit, in der Einwohnerfragestunde des Schulausschusses und des Rates ihre wichtigsten Fragen zu äußern. Die Themen Digitalisierung, Sanierung und die Räume für die Oberstufe der Gesamtschule waren und sind noch immer zentrale Themen der Stadtschulpflegschaft. Auch beim Arbeitskreis zur Entwicklung des neuen Radverkehrskonzeptes für Kempen war die Stadtschulpflegschaft beteiligt und hat darüber hinaus mit einer eigenen Aktion zum Thema „Fahrradstraßen“ die Bedeutung sicherer Verkehrswege für Schüler unterstrichen.

In der jüngsten Sitzung der Stadtschulpflegschaft wurden Vorsitzender und Stellvertreter neu gewählt: Erster Vorsitzender der Elternvertretung in Kempen ist jetzt der Pflegschaftsvorsitzende des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums, Jörn Willmund. Seine Stellvertreter sind Gudrun de la Motte (Gesamtschule) und Jörn Schulte (Astrid-Lindgren-Grundschule). Gudrun de la Motte wird wie bisher auch den Sitz der Stadtschulpflegschaft im Schulausschuss wahrnehmen. Der bisherigen Vorsitzenden Ute Gremmel-Geuchen wurde für ihre engagierte Arbeit gedankt. Sie will sich als Mitglied im Vorstand des Stadtverbandes der Kempener CDU auch weiterhin für die Belange der Schulen einsetzen.