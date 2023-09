100 Jahre Trommler- und Pfeiferkorps Schmalbroich Pferde gehen bei Festumzug in Kempen durch

Der Festumzug zum 100-jährigen Bestehen des Trommler- und Pfeiferkorps Schmalbroich könnte für den Musikverein und die Stadt Kempen juristische Folgen haben. Der Verein hatte das Jubiläum zunächst am Freitag- und Samstagabend mit Partys im Festzelt am Kleinheierweg begangen, für den Sonntag dann einen großen Festumzug durch Schmalbroich-Ziegelheide geplant. Die Gegend ist ländlich, weite Wiesen und Felder prägen das Bild. Zahlreiche befreundete Vereine und Musikgruppen begleiteten den Umzug, der am Festzelt startete und am Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Schmalbroich vorbeiführen sollte. Dort, zwischen Gerätehaus und Ortsausgang, standen drei Pferde auf einer Koppel, die durch die vorbeiziehenden Brauchtumsfreunde und die Musik nervös wurden.