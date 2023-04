Gemeinden in St. Hubert und Tönisberg Kempen verabschiedet Pfarrerin Wehner

Renate Wehner hatte nie eine eigene Pfarrstelle, sondern war – in Anbindung an den Kirchenkreis – eine Entlastungskraft, die je nach Bedarf eingesetzt wurde. In dieser Funktion war sie insgesamt zwölf Jahre in Straelen-Wachtendonk und fünf Jahre in Lobberich-Hinsbeck tätig. In Grefrath-Oedt hat sie zweimal eine Vakanzvertretung übernommen, bis ein neuer Pfarrer gewählt wurde. „So war ich fast mein ganzes Berufsleben Landpfarrerin, und das sehr gerne.“