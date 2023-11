Nachruf Pfarrer Horst Eckel aus St. Hubert verstorben

in Pritzwalk in der Mark Brandenburg geboren. Nach seinem Studium der Theologie in Marburg und Bonn, absolvierte er Vikariat und Hilfsdienst in Kaarst-Büttgen. Zunächst war er Pfarrer in Kleve und dort zudem stellvertretender Synodalassessor im Kirchenkreis Kleve, bevor er zwei Jahre eine Pfarrstelle in Warburg inne hatte. Von 1978 bis zu seinem Eintritt in der Ruhestand im Jahr 2000 war er Pfarrer der Gemeinden St. Hubert und Tönisberg.