Zusammenstoß in Unterweiden Pedelec-Fahrer bei Unfall in Kempen verletzt

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich gegen 17.20 Uhr auf der Unterweidener Straße vor der Kreuzung mit der Hülser Straße an der Ampel ein Stau gebildet. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Kempen fuhr über den Fahrstreifen für den Gegenverkehr links am Stau vorbei, weil er an der Kreuzung nach links in Richtung Kempen abbiegen wollte.