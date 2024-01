Paul Wans stellt in Kempen aus Neue Ansichten vom Milchvieh

Kempen · In der Ateliergalerie dreivier in Kempen wird am 5. Januar eine neue Ausstellung eröffnet. Unter dem Titel „The Milky Way“ spielt Paul Wans in seiner „Landwirtschaftsmalerei“ mit den Erwartungen und Gedanken der Betrachter.

03.01.2024 , 17:00 Uhr

Paul Wans zeigt in Kempen Aquarellmalerei mit eigenwilligen Perspektiven und Ansichten vom Milchvieh. Foto: Norbert Prümen

Von Sigrid Blomen-Radermacher