Krippensammler aus Kempen baut Passionskrippe auf Jesu Leben und Sterben

Während hierzulande vor allem die klassische Weihnachtskrippe bekannt ist, gibt es auch die Tradition der so genannten Passionskrippen, die vor allem in Tirol religiöser Brauch ist. Und in den letzten Jahren auch hier immer populärer wird. Sie zeigt in mehreren figürlich nachgebildeten Szenen die Ostergeschichte, vom Einzug Jesu in Jerusalem an Palmsonntag, über das Abendmahl, bis zur Kreuzigung und Auferstehung. Aufwendige Passionskrippen zeigen darüber hinaus noch weitere Szenen aus dem Neuen Testament.