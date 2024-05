Europawahl 2024 Parteien klagen über beschmierte Wahlplakate

In Kempen sind in den vergangenen Tagen Wahlplakate verschiedener Parteien beschmiert oder auch abgerissen worden. So hatten Unbekannte am Wochenende Tafeln der Regierungskoalition besprüht, unter anderem ein großformatiges Plakat der SPD. Die Schmierereien seien „unfassbar“, wie es Stefan Kiwitz, SPD-Parteivorsitzender in Kempen, formuliert. Die Unbekannten hatten Katarina Barley und Olaf Scholz mit „Hitlerbärtchen“ verunstaltet.