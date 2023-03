Parken in Kempen Parkscheinautomaten nehmen jetzt Karte

An den Parkscheinautomaten in Kempen können Autofahrer jetzt auch mit Kreditkarte zahlen. Auf die neue Funktion hatte so mancher Autofahrer in den vergangenen Monaten schon gewartet, seit die Stadt die alten Parkscheinautomaten gegen neue Exemplare ausgetauscht hatte. Denn auf den neuen Modellen ist ein Feld vorgesehen, an dem die Kreditkarte kontaktlos vorgehalten werden kann – doch das klappte in den vergangenen Wochen nicht. Die neue Funktion müsse noch eingerichtet werden, teilte Kempens Stadtsprecherin Johanna Muschalik-Jaskolka im Januar auf Anfrage mit, die Funktion solle aber im ersten Quartal dieses Jahres freigeschaltet werden.