Parkprobleme in Kempen Wie soll man denn hier aus der Garage kommen?

„Generell haben wir im Bereich der Wilhelm-Grobben-Straße und Am Schlehdorn ein Problem mit parkenden Autos. Die T-Kreuzung der beiden Straßen wird zugeparkt, die Leute fahren bis an den Rand der jeweiligen Stichstraßen und machen es so unter anderem der Müllabfuhr unmöglich, in unsere Straße einzubiegen“, sagt Tim Wagner, der ebenfalls an der Wilhelm-Grobben-Straße wohnt. Es ist zwar nicht erlaubt, so zu parken, aber das scheint die Autofahrer, die einen Parkplatz suchen, nicht zu stören. Grundsätzlich gilt, dass Fahrzeuge in einem Radius von fünf Metern, gemessen am Schnittpunkt der Kurve, nicht abgestellt werden dürfen. Doch das ist nicht das einzige Problem, das die Anwohner umtreibt: Denn die Autos werden so abgestellt, dass auch die für Feuerwehr und Rettungsdienst benötigten 3,50 Meter für die Durchfahrt nicht eingehalten werden.