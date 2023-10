Kempen-St. Hubert Paar mit Hund starb nicht durch fremde Hand

Kempen · Nach dem Fund von zwei Verstorbenen in einem Einfamilienhaus in Kempen-St. Hubert sind die Ermittlungen abgeschlossen worden. Das teilte die Polizei Mönchengladbach am Mittwoch auf Anfrage mit.

25.10.2023, 16:03 Uhr

Die Polizei hat die Ermittlungen abgeschlossen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Polizei Mönchengladbach hatte eine Mordkommission gebildet, nachdem ein Nachbar am Freitag, 20. Oktober, einen 75-jährigen Mann, seine 73-jährige Frau und einen Hund leblos in dem Haus gefunden hatte. Alle drei, das Ehepaar und der Hund, wiesen Schussverletzungen auf. Aufgrund der Auffindesituation begründe sich der Verdacht eines Tötungsdelikts mit anschließendem Suizid, hieß es von der Polizei. Der Verdacht habe sich inzwischen erhärtet, teilte die Polizei nun mit. Eine Tatbeteiligung Dritter liege nicht vor.

(biro)