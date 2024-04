Kunden erfüllen Kinderwünsche Oster-Aktion für Kinder des Kinderheims St. Annenhof

(biro) Über eine gelungene Wunschbaumaktion der Markthalle Globus in Tönisvorst konnten sich die Kinder der vom Kempener Kinderheim St. Annenhof betreuten flexiblen ambulanten Erziehungshilfe und den Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften in den vergangenen Jahren zum Weihnachtfest freuen. Da diese Aktion bei den Kunden und Beschenkten gleichermaßen gut ankam, hatte sich die Firma Globus überlegt, dieses Jahr nicht bis zum Weihnachtsfest zu warten, sondern eine Osterbaum-Wunschaktion zusätzlich zu starten. Das teilt das Kinderheim St. Annenhof, das sich in Trägerschaft der katholischen Propsteigemeinde Kempen befindet, mit.