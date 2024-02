Politik vor Ort Ortsverband der Klimaliste in Kempen gegründet

Jetzt sucht der Ortsverband Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Über die Schwerpunkte vor Ort informieren die Gründungsmitglieder auf der neuen Internetseite www.klimalistekempen.de. Bürgerinnen und Bürger, die sich für eine Mitarbeit im Ortsverband interessieren, können sich per E-Mail melden an info@klimalistekempen.de. Zum Austausch treffen will sich die Runde immer mittwochs kurz vor 20 Uhr.