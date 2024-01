Veranstaltungen in Kempen Ein besonderes Konzert im Gedenken an die Holocaust-Opfer

In Kempen gibt es am Samstag, 27. Januar, zwei Gedenkveranstaltungen: die der Stadt Kempen und die des Kreises Viersen. Die Stadt gedenkt an der Stele am Rathaus am Buttermarkt der verfolgten und ermordeten jüdischen Mitbürger, stellvertretend für alle Verfolgten des Naziregimes. Um 18.30 Uhr sind alle Bürger Kempens aufgerufen, an diesem Gedenken teilzunehmen.