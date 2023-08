Bauarbeiten im Franziskanerkloster in Kempen Orgel in der Paterskirche weiterhin nicht nutzbar

Ein weltweit gefragter Künstler hätte am Sonntag, 27. August, ein Konzert in der Kempener Paterskirche geben sollen: Erwin Wiersinga ist Dozent für künstlerisches Orgelspiel an der Universität der Künste in Berlin und am Prins Claus Conservatorium im niederländischen Groningen. Dort, in der Martinikerk, ist Wiersinga Organist der berühmten Schnitger-Orgel aus dem 17. Jahrhundert. Von dort hätte Wiersinga gewissermaßen auch die Musik mit nach Kempen gebracht: Norddeutsche Orgelmusik von Weckmann, Buxtehude, Böhm und Reincken sowie einige Werke von Bach hätte Wiersinga in der Paterskirche präsentieren wollen. „Musik, die bestens geeignet ist, die König-Orgel nach ihrem ungewollten Dornröschenschlaf wiederzuerwecken“, heißt es in der Vorschau für die neue Saison der Kempener Orgelkonzerte.