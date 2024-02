Bauarbeiten in Kempen Orgel der Paterskirche wieder zu hören

Die Orgel in der Kempener Paterskirche kann wieder gespielt werden. Das teilte die Kempener Organistin Ute Gremmel-Geuchen mit, die Titularorganistin an der 1752 von Ludwig König erbauten Orgel der Paterskirche ist. Die König-Orgel konnte seit über einem Jahr nicht mehr gespielt werden, weil es umfangreiche Bauarbeiten im Kulturforum Franziskanerkloster gab, in dem sich die Paterskirche befindet. Die barocke Klosteranlage stammt aus dem 18. Jahrhundert, schrittweise wird das Kulturforum modernisiert. Erst gab es Renovierungsarbeiten im Erdgeschoss, in dem sich die Paterskirche selbst befindet. Dann folgte die erste Etage.