Bauarbeiten in Kempen Orgel aus dem Dornröschenschlaf erweckt

Was die Orgel der Paterskirche so besonders macht? Das Instrument sei zwar eine Rekonstruktion, klinge aber wie eine barocke Orgel, so Gremmel-Geuchen. Und das mache sie für viele Organisten so interessant: „Die modifizierte Stimmung führt dazu, dass bestimmte Akkorde besonders scharf oder dissonant klingen“, so Gremmel-Geuchen. Das hätten natürlich auch die Komponisten der Zeit gewusst, ihre Werke entsprechend geschrieben.