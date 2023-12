Sammelleidenschaft in Kempen Opa und Enkel halten Krippentradition lebendig

Wer nach Weihnachten und bis zum 2. Februar die vielen unterschiedlichen Krippenlandschaften bei Müllers bestaunen will, ist willkommen. Eintritt zahlen Besucherinnen und Besucher nicht, die Familie stellt aber eine Spendenbox auf. Zuletzt kamen so 1200 Euro zusammen, 500 Euro davon übergab Müller dem Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF), 700 Euro an das Heilpädagogische Zentrum für die Frühförderung von Kindern – der jüngste Enkelsohn Timo, vier Jahre alt, hat das Down-Syndrom. In diesem Jahr sollen die Spenden Kindern zugute kommen, die an Kinderrheuma leiden so wie Müllers Enkel Lukas – in der Kinderklinik in Sendenhorst werden durch Spenden beispielsweise Besuche von Klinik-Clowns ermöglicht, die den Kindern etwas Freude und Abwechslung bescheren, wenn sie über Wochen oder Monate dort stationär behandelt werden.