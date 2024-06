Abschiedsgeschenk der Vorschulkinder Olympische Spiele an der Kita St.-Peter-Allee in Kempen

Feierlich marschieren die Kita-Kinder aufs Außengelände und stellen sich auf. In jeder Gruppe ist ein Kind dabei, das die Fackel trägt und auch das Schild, das zeigt, über welchen Kontinent sie in den letzten Monaten viel gelernt haben. „Das ist das Abschiedsgeschenk unserer Vorschulkinder an alle, die die Einrichtung besuchen“, sagt Gaël Le Scolan, der zusammen mit seiner Kollegin Rebekka Irmisch das diesjährige Vorschulkinder-Projekt auf die Beinen gestellt hat. Insgesamt sieben Disziplinen können sich die Kinder stellen. Am Ende wird es Medaillen in Gold, Silber und Bronze regnen, versprechen die Organisatoren.