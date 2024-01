Vorfall in Kempen Ohne Fahrerlaubnis, aber mit Alkohol unterwegs

Folgendes hatte sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in Kempen zugetragen: Einer Streifenwagenbesatzung fiel gegen 2.40 Uhr ein Auto auf. Als der Streifenwagen für den Fahrer erkennbar war, bog er mit seinem Pkw in die St. Huberter Straße ab, stellte ihn auf den Seitenstreifen, verschwand eilends in einem Hinterhof – und war dort nicht mehr aufzufinden.