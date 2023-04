Mehr Platz an der Regenbogenschule in Kempen OGS-Aufstockung liegt im Zeitplan

An der Regenbogenschule in Kempen ist bald mehr Platz für die Jungen und Mädchen im offenen Ganztag: An der Wiesenstraße laufen derzeit die Bauarbeiten für die Aufstockung eines Gebäudeteils. Mit der Baumaßnahme wird der Bereich für die OGS vergrößert – der vorhandene eingeschossige Bau wird um eine weitere Etage ergänzt. Am Mittwoch waren große Bauteile zu sehen, die am Kran über dem Gebäude einschwebten und dort oben platziert wurden. Dabei handelte es sich um vorgefertigte Spannbeton-Hohlkammerplatten, die für die Aufstockung über den neuen Räumen verlegt wurden und die Decke bilden. „Diese Technik ermöglicht ein schnelles und materialsparendes Arbeiten im Vergleich zu konventionellen Betondecken“, hieß es aus der Stadtverwaltung.