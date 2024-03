In VHS-Kursen entstanden Ölbilder schmücken Wände im TZN

Entstanden sind die Bilder in den vergangenen Jahren unter dem fachkundigen Auge der Künstlerin Erika van de Sandt, die seit nunmehr 25 Jahren die Kurse an der VHS als Kursleiterin begleitet. Viele Bilder und Talente hat sie in der Zwischenzeit gefordert und gefördert. Die Freude an der Technik der Ölmalerei und am Unterrichten im Zusammenspiel mit den Teilnehmern treibt die Dozentin seitdem an, und so ist es zu Recht auch ein bisschen Stolz, der das Aufhängen der Bilder unterstützt hat.