Ausflugsziel Kempen ÖDP/Linke lässt bei Thema Tourismus nicht locker

Für eben diese Sitzung hat die Fraktion eine weitere Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt. So will die Fraktion auch wissen, wie weit die Überlegungen zu einem Touristen-Informationszentrum gediehen sind. Seit geraumer Zeit werde in Kempen darüber gesprochen, ein „Licht am Ende des Tunnels“ sei aber immer noch nicht sichtbar, so der Fraktionsvorsitzende Jeyaratnam Caniceus. Für die Sitzung des Ausschusses bittet seine Fraktion die Stadtverwaltung deshalb um einen Sachstandsbericht zum Touristen-Informationszentrum.