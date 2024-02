Politik in Kempen „Parteien sollten auf ihre Wortwahl achten“

„Manche demokratischen Entscheidungen, die im Rat der Stadt Kempen mehrheitlich getroffen werden, treffen nicht jedermanns Geschmack“, so Caniceus und Solecki: „Doch in einer funktionierenden Demokratie ist dies üblich.“ Allerdings verursache „das ständige Zeigen von Unzufriedenheit mit den Entscheidungen und das wiederholte Aufgreifen desselben Themas viel Aufwand in der Verwaltung“ und binde Ressourcen. „Angesichts der aufgeheizten Stimmung und zunehmender Radikalisierung in unserer Gesellschaft sollten etablierte demokratische Parteien auf ihre Wortwahl achten und die Eskalation im Blick behalten“, so Caniceus.