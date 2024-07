Forderung nach bezahlbarem Wohnraum „Wir brauchen in Kempen keine Neiddebatten“

In Kempen habe es immer wieder Diskussionen über bezahlbaren Wohnraum gegeben, so Caniceus und Solecki. Eine ganzheitliche Maßnahme, um dem Mangel an Wohnungen zu begegnen, sei aber nie getroffen worden. Hier und da gebe es sporadische Aktionen und den Bau von GWG-Wohnungen, „doch in Kempen fehlt weiterhin ein grundlegendes Konzept für bezahlbaren und angemessenen Wohnraum“.