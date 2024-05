ÖDP-Fraktion in Kempen kritisiert SPD scharf „Buchstäblich eine Bankrotterklärung der SPD-Fraktion“

Kempens älteste Partei, die SPD, entwickele Ideen, die „in eine Selbstzerstörung münden“ könnten, so Caniceus. Mit ihrem Antrag zeige die SPD „eine mangelhafte Wertschätzung für die demokratische Vielfalt vor Ort“. Offenbar sei der Mangel an eigenem Personal „der Vater des Verkleinerungsantrags“, so der ÖDP-Politiker. Dies hatte auch die CDU-Fraktion während der Diskussion des SPD-Antrags in der Ratssitzung vermutet.