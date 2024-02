Debatte um Hühnerhaltung in Wohngebiet in Kempen „Kein Haustierverbot für Kinder“

In der Debatte um die Haltung von drei Hühnern in einem Wohngebiet in Kempen ruft die ökologisch-demokratische Partei – Bürgerinitiative Kempen (ÖDP-BIKK) zu mehr Kinder- und Tierfreundlichkeit auf. Die Haltung der drei Hühner werde nicht gewerblich betrieben, die Hühner seien als Haustiere für das Kind zu betrachten, teilte Jeyaratnam Caniceus, Ortsvorsitzender der ÖDP-BIKK in Kempen und Ratsherr im Kempener Stadtrat, am Freitag mit.