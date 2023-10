Vorfall in Kempen Nutzten Betrüger bei Schockanruf künstliche Intelligenz?

Bei den Eltern klingelt das Telefon. Der erwachsene Sohn hebt ab, am anderen Ende der Leitung hört er die Stimme seiner Schwester. Sie weint, ist völlig aufgelöst, übergibt das Telefon an eine andere Frau. Die gibt vor, eine Polizeibeamtin aus Kempen zu sein. Die vermeintliche Polizistin erzählt dem Mann eine furchtbare Geschichte: Seine Schwester habe soeben eine schwangere Kempenerin überfahren. Nach dem Unfall mit Todesfolge habe sie Fahrerflucht begangen, sei aber festgenommen worden. Nun müsse sie in Haft. Eine Kaution von 45.000 Euro müsse zum Amtsgericht gebracht werden, um die Schwester aus dem Gefängnis zu holen.