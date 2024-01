Zwischen Physio und Fitness Neues Sport- und Reha-Angebot an der Rabenstraße

Die Inhaberin von NRG begann mit der Renovierung. Neue Decken, ein neues Lichtarrangement sowie neue Farben und nicht zuletzt ein neues Konzept gab es. Am Montag ging es nun an den Start. „Wir bieten an unserer zusätzlichen Adresse mitten in der Innenstadt Sport zwischen Physio und Fitnessstudio an. Es ist Gesundheitssport mit einer engen Betreuung am Kunden, denn bei uns ist immer eine fachliche Betreuung vor Ort gegeben“, sagt Koth-Rohn. Denn: Nur korrekt ausgeführte Bewegungen und das richtige Benutzen der Geräte führten letztendlich zum gewünschten gesundheitlichen Erfolg.