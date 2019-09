Kostenpflichtiger Inhalt: Deula am Krefelder Weg : Neues Zentrum der Landwirtschaft entsteht in Kempen

Großbaustelle Krefelder Weg in Kempen: Im Vordergrund baut die Deula neu, im Hintergrund ist das neue „Haus der Landwirtschaft“ zu sehen. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen An der Deula am Krefelder Weg wird derzeit gebaut. An der Spitze der neuen Bildungseinrichtung gibt es einen Wechsel.