Bauen in Kempen Neues Wohnen auf altem Gärtnerei-Gelände

Im zweiten Anlauf könnte nun ein wichtiges Projekt realisiert werden, das den Wohnungsbau in der Stadt Kempen in den nächsten Jahren voranbringen soll. Die Nyoo Real Estate GmbH mit Sitz in Köln hat das gut drei Hektar große Gelände der ehemaligen Gärtnerei Merholz am Krefelder Weg erworben und will dort neuen Wohnraum in Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern schaffen.