Stadt sucht jetzt Schausteller für Herbstkirmes Neues Kirmeskonzept in Kempen kommt an

Das neue Kirmeskonzept sei in der Bevölkerung gut angenommen worden, sagte auch CDU-Vorsitzender Carsten Höner in der jüngsten Ratssitzung vor der Sommerpause, wollte aber von der Stadtverwaltung wissen, wie denn die Schausteller das neue Konzept angenommen hätten. Ordnungsdezernent Jörg Geulmann dankte für das Lob, das er gern an sein Team weitergebe. Auch die Stadt habe von vielen Seiten positive Rückmeldungen bekommen. Die Schausteller seien mit den Umsätzen sehr zufrieden gewesen und seien bereit, wiederzukommen. An einigen Stellen werde man nachjustieren, fügte Geulmann an. So seien etwa die Händler des Krammarkts nicht ganz so zufrieden gewesen.