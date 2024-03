Krankenhaus in Kempen Neues Bettenhaus im Hospital eröffnet

Wo am Freitagnachmittag noch geladene Gäste mit Mitarbeitenden und der Geschäftsleitung auf das gelungene Projekt anstießen, sollen bald Patientinnen und Patienten betreut werden. Mit einem Empfang für geladene Gäste wurde jetzt der neue so genannte A-Trakt des Kempener Krankenhauses offiziell in Betrieb genommen. Der Hauptgeschäftsführer der privaten Artemed-Gruppe, Rainer Salfeld, war vom Sitz des Klinikbetreibers im bayerischen Tutzing nach Kempen gekommen, um gemeinsam mit der Leitung des Hospitals, Andreas Grbic und Maria Henk, die zahlreichen Gäste zu begrüßen.