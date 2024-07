Projekt in Kempen umgesetzt Neuer Treffpunkt für Jung und Alt im Hagelkreuz

Die Fläche wurde ein bisschen modelliert, sodass der Untergrund mit dem Rasen jetzt minimal hügelig wirkt, es wurden drei Mehlbeerbäume gepflanzt, die in einigen Jahren Schatten spenden sollen. Blühende Sträucher sollen folgen. Bei der Auswahl von Tischen und Bänken – überwiegend aus Beton, die Sitzflächen der Bänke sind aus Holz – setzte die Stadt auf bewährte Modelle. Solche Tische und Bänke stehen beispielsweise schon im Grünzug an der Kreuzkapelle und am Spielplatz Bendenstraße. Nur die Holzoberfläche der Bänke muss gelegentlich gepflegt und abgeschliffen werden. Was solch eine Kombination kostet, wollten die Beteiligten am Donnerstag nicht sagen, nur, dass eine Sitzgruppe mehrere Tausend Euro koste. Die Sparkasse Krefeld und die Firma Hamelmann unterstützten das Projekt des Vereins großzügig.