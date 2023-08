Grünes Klassenzimmer Grundschule Tönisberg feiert im neuen Schulgarten

Mit der Hilfe von vielen ist an der Gemeinschaftsgrundschule in Kempen-Tönisberg ein Schulgarten entstanden. Jetzt wurde er offiziell übergeben, Kinder, Lehrer und Eltern freuen sich über die neuen Möglichkeiten im schuleigenen Grün. Schon vor vier Jahren hatte man sich an der Schule intensiver mit der Frage beschäftigt, wie man einen Schulgarten anlegen könnte.