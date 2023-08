Hospital zum Heiligen Geist in Kempen Neuer Krankenhaus-Bau soll im März fertig sein

Das Krankenhaus will die Bettenkapazität erhöhen, um der starken Nachfrage gerecht zu werden. Denn: „Wir könnten deutlich mehr Patienten versorgen, als unsere Infrastruktur hergibt“, sagt Grbic. Stetige Zuwächse verzeichne das Hospital etwa in den Bereichen Neurologie und Stroke Unit zur Behandlung von Patienten mit akuten Schlaganfällen. Auch in der Urologie sei die Nachfrage stark gestiegen, ebenso in der Kardiologie oder Orthopädie. Kurzum: „Die Leute werden immer älter, die Vielfalt der Krankheiten nimmt leider zu“, so Grbic. Gleichzeitig bereite sich das Haus auf eine erweiterte Notfallversorgung vor. Im Augenblick sei das Hospital noch ein Basis-Notfallversorger, Ziel ist die erweiterte Notfallversorgung. Zehn statt bislang sechs Intensivbetten sollen dann zur Verfügung stehen.