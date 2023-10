Neuer Betreiber für Sabo Art & Café Kunst, Frühstück und mehr in St. Hubert

„Eigentlich war alles ein großer Zufall“, sagt Ralf Dömges und blickt sich in den frisch renovierten Räumen im Sabo Art & Café um. Dömges, der in Wegberg seit 2011 das Creativ Outlet Molax mit Künstlerbedarf, eigener Keilrahmenproduktion und Einrahmungen betreibt, geht nun am Samstag, 14. Oktober, zusätzlich mit dem Sabo Art & Café in St. Hubert an den Start.