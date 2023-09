Sicherheit in Kempen Neue Polizeiwache soll an die Oedter Straße

Die Stadtverwaltung Kempen will ein zentrales Bauprojekt vorantreiben. Für die nächste Sitzung des Planungsausschusses des Stadtrates am Montagabend steht das Thema „Polizeiwache Oedter Straße“ auf der Tagesordnung. Der Ausschuss soll darüber entscheiden, ob für ein Gelände am südlichen Siedlungsrand von Kempen der Flächennutzungsplan geändert wird, um dort den Bau einer neuen Polizeiwache zu ermöglichen.