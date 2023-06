Neue Partnerfiliale der Post in Kempen eröffnet Postkunden gehen jetzt zum Hessenring

Am Montag, 19. Juni, ist am Moorenring Schluss: „Das Team vor Ort verabschiedet sich von Ihnen und sagt auf Wiedersehen“, heißt es auf den Plakaten, die an der Tür zur Postbank-Filiale hängen. Das Gebäude wird bald abgerissen, das Grefrather Immobilienunternehmen Fabri & Reuter will dort als Investor ein Wohn- und Geschäftshaus mit 23 exklusiven Eigentumswohnungen errichten.