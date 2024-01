Mitspieler gesucht Neue Kegelgruppe im Kempener Hagelkreuz

Unter dem Motto „Gemeinsam umwerfen und abräumen“ startet im Kempener Hagelkreuz eine neue Kegelgruppe und lädt interessierte dazu ein, sich einmal im Monat sportlich zu betätigen. Vom 21. Februar an findet das gesellige Kegelvergnügen alle vier Wochen mittwochs von 17 bis 20 Uhr auf der Kegelbahn im Casino an der Straelener Straße 45 in Kempen statt.