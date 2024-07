Informationen gebündelt Neue Initiative für pflegende Angehörige in Kempen gegründet

In Kempen gibt es eine neue Initiative, die pflegende Angehörige unterstützen will. Sie nennt sich Inpan – Initiative zur Unterstützung pflegender Angehöriger Niederrhein. Einer der Gründungspartner ist der Unternehmerkreis Kempen (UKK). UKK-Vorsitzender Peter Nieskens treibt das Thema schon länger um. Denn: „Als Pflegender oder Angehöriger spielt der Wunsch nach der bestmöglichen Versorgung eine große Rolle. Gleichzeitig steht man vor der Situation, die Pflege der Angehörigen mit dem eigenen Alltag und seiner Berufstätigkeit zu vereinbaren“, berichtet Nieskens. Das stelle viele Unternehmer, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen, vor Herausforderungen, so Nieskens. Deshalb appelliert der UKK als Gründungspartner an die Unternehmen, sich mit der neuen Initiative für Kempen und den Niederrhein vertraut zu machen und sie zu unterstützen.