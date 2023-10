2400 Quadratmeter zum Toben Kempens erste Hundewiese ist freigegeben

In Kempen ist am Dienstagmorgen die erste Hundewiese im Stadtgebiet für Hunde und ihre Halter freigegeben worden. Auf rund 2400 Quadratmeter Fläche sollen sozial verträgliche Vierbeiner dort künftig mit Artgenossen spielen und toben können, Hundehalter sollen die Möglichkeit haben, mit anderen Frauchen und Herrchen ins Gespräch zu kommen. Zur offiziellen Eröffnung der Wiese durch Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) kamen am Dienstag entsprechend auch einige Hundehalter mit ihren Vierbeinern „zum Schnuppern“.