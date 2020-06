Kempen : Umweltschaden Hemesath: Neue Messstelle eingerichtet

An der Berliner Allee wird eine neue Messstelle eingerichtet. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Seit zehn Jahren läuft die aufwendige Sanierung eines Umweltschadens aus den 1990er-Jahren in Kempen. Damals gelangten chlorierte Kohlenwasserstoffe auch ins Grundwasser. Das wird gereinigt und an mehreren Stellen ständig untersucht.

Am Luise-von-Duesberg-Gymnasium (LvD) an der Berliner Allee in Kempen wird eine weitere Messstelle zur Untersuchung des Grundwassers eingerichtet. Anlass ist der große Umweltschaden aus den 1990er-Jahren.