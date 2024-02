Bildung in Kempen Neue Firma reinigt die Schulen bis Jahresende

Allerdings ist der Auftrag zeitlich befristet. Das Unternehmen werde nur bis zum Jahresende für Sauberkeit in den Grund- und weiterführenden Schulen sorgen. Parallel wolle die Stadt die Reinigungsarbeiten in den städtischen Schulgebäuden komplett neu ausschreiben, so von Oppenkowski. Die Stadtverwaltung hofft, dass so möglichst bald ein Unternehmen gefunden wird, das ab Januar 2025 im Auftrag der Stadt die Schulen sauber hält.