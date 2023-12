Eltern in Kempen besorgt Neue Feuerwache in Unterweiden braucht Kita-Gelände

Mit den Verantwortlichen des Trägervereins dieser Kita, die keine städtische Einrichtung ist, sei man im Gespräch, so Drese-Hampe. Die Kosten für die Umgestaltung des Außengeländes wird möglicherweise die Stadt tragen. In die Planung soll die Elterninitiative einbezogen werden. Die Verantwortlichen des Trägervereins haben in der Angelegenheit inzwischen einen Brief an Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) geschrieben. Darin geht es vor allem um die Kostenübernahme der Umgestaltung des Außengeländes durch die Stadt, teilte Ordnungsamtsleiter Michael Steckel jetzt in der Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Rettungswesen mit.