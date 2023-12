Sicherheit in Kempen Feuerwache im Kempener Süden geplant

Seit Längerem steht fest: Von der zentralen Feuer- und Rettungswache an der Heinrich-Horten-Straße können weder die Freiwillige Feuerwehr noch der Rettungsdienst bei Einsätzen das westliche Stadtgebiet von Kempen nur schwer in den vorgeschriebenen Hilfsfristen erreichen. Die Bahnstrecke könnte im Ernstfall ein problematisches Hindernis darstellen. Wenn im Kempener Westen in einigen Jahren der geplante neue Stadtteil für bis zu 2000 Menschen fertig gestellt ist, wird es aus Sicht der Verantwortlichen noch wichtiger sein, eine zusätzliche Wache im Kempener Westen oder Süden zu haben.