Ausstellung in Kempen Neuer Blick auf 600 Jahre Stadtgeschichte

Im Franziskanerkloster in Kempen wird am Sonntag, 5. November, eine neue Dauerausstellung eröffnet. Sie beleuchtet an 16 Stationen 600 Jahre Stadtgeschichte und spannt den Bogen von der Stadtwerdung im Jahr 1294 bis zur 600-Jahr-Feier im Jahr 1894. Dabei sind an den Stationen, die unter den Bögen in den drei Kreuzgängen eingerichtet wurden, viele Exponate zu sehen, die aus der museumseigenen Sammlung stammen. Hinzu kommen einige Objekte aus dem Bestand des Kirchenschatzes der Pfarrkirche St. Mariae Geburt.