Kunst in Kempen Neue Ausstellung in der Ateliergalerie dreivier

Die Kempener Künstlerin ist fasziniert von Fenstern. Ein Fenster kann aber auch so viel: Es liegt auf der Schnittstelle zwischen der öffentlichen und der privaten Welt, es gestattet den Blick von drinnen nach draußen und umgekehrt. Es kann durch den begrenzten Ausschnitt den Blick fokussieren. Gemälde wirken durch ihre Rahmen wie Fenster mit einer gezielten und gewollten Aussicht. Am Freitag, 14. Juni, 19 Uhr, eröffnet Ingrid Filipczyk in ihrer Ateliergalerie dreivier in Kempen die Ausstellung „Durchsichten“ mit Fenstermotiven von 2006 bis 2024.